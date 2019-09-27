إتاحة فرص وظيفية للجنسين بشرمة الخليج للتموين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الخليج للتموين، عددًا من الوظائف الشاغرة للجنسين، للعمل بالمسميات التالية « أخصائي تغذية علاجية، وأخصائية تغذية علاجية ».

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصليْن على درجة البكالوريوس في التغذية العلاجية، أو درجة الماجستير في مجال تغذية الإنسان مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل بعيادات تغذية المرضى في مستشفى حكومي، أو دورة تدريبية في مجال التغذية السريرية لا تقل عن ستة أشهر.

وتضمنت الشروط أن يكونا حاصليْن على بكالوريوس في مجال الغذاء والتغذية مع دبلوم تغذية سريرية (علاجية)، أو بكالوريوس الطب البشري مع ماجستير أو دبلوم في التغذية السيريرية (علاجية) مع خبرة لمدة سنة في مجال تغذية المرضى في مستشفى حكومي، وكذلك تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (التغذية العلاجية أو خدمات الغذاء).

يشار إلى أن التقديم يكون عبر إرسال الطلبات والسيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة ومكان العمل في عنوان البريد):[email protected]