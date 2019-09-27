بعد هجوم فنانين عليها.. نسرين طافش : لن أضيع وقتي للرد عليهم

أميرة خالد(صدى):

أكدت الفنانة السورية نسرين طافش على أنها لا تهتم بهجوم الفنانين عليها أمثال ديمة الجندي وباسم ياخور وأيمن رضا.

ولفتت إلى أنها ناجحة لذلك يقومون بمهاجمتها لكنها لن تضيع وقتًا في الرد عليهم.

وقالت : أعتقد أنني ناجحة بشكل جيد، ولكني لن أفقد تركيزي ونجاحي لكي أرد عليهم، فسرّ نجاحي هو تركيزي في أعمالي وحب جمهوري لي، ولو ركزت مع كل من يهاجمني فسأفقد حب جمهوري لي.

وتابعت طافش: لا أنكر أنني أصبحت قوية كثيراً مع كثرة تلك الحملات ضدي، وأصبحت لا أبالي بهم في الفترة الأخيرة، وأصبح لدي مناعة.

يُشار إلى أن هنالك عدة فنانات مثل أمل عرفة وشمس الكويتية وجيني إسبر دافعن عن نسرين طافش إثر الهجوم الذي تعرّضت له مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي .