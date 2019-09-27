كاريلو يشارك في مران الهلال بعد انتهاء برنامجه التأهيلي

نواف السالم(صدى):

عاد نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، إلى تدريباته عقب مباراة الأمس أمام التعاون التي انتهت بفوز الأزرق.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقا الأمس تدريبات استرجاعية.

وأجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجوانب الفنية، بينما فرض رازفان عددا من الجمل التكتيكية عبر مناورة على جزء من الملعب.

وشارك البيروفي كاريلو فيالتدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه العلاجي، بينما واصل سلمان الفرج برنامجه التأهيلي بالججري حول الملعب.