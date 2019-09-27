7 وظائف نسائية شاغرة في شركة الغنيم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الغنيم المحدودة، عن إتاحة فرص وظيفية للنساء؛ للعمل بالشركة بمدينة أبها، موضحة أن مسميات الوظائف هي: « مُساعد إداري، ومدير محاسبة، وأخصائي علاقات حكومية، ومُحاسب ».

واشترطت الشركة، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة، لديها خبر من 0 إلى سنتين وفقًا للوظيفة التي ستتقدم عليها.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف وشروطها والتقدم عليها من خلال الروابط التالية هنـــــــــــــــــــــا و هنـــــــــــــــــــــا و هنـــــــــــــــــــــا و هنـــــــــــــــــــــا .