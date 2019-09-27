القسم النسائي بلجنة التنمية الإجتماعية بحي السلام يقيم احتفالية باليوم الوطني89

الرياض(صدى):

أقام القسم النسائي بلجنة التنمية الإجتماعية بحي السلام الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني التاسع والثمانين.

وكانت احتفالية ضخمة تتناسب مع المناسبة الوطنية العظيمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية, وتعزز الانتماء الوطني, والفخر بقيادة هذا الوطن.

بدء الحفل بالسلام الملكي السعودي,وقصائد وطنية تلا ذلك أوبريت وطني, وفلم وثائقي عن اليوم الوطني ومسيرة البلاد على يد موحدها، بالإضافة إلى مسابقة وطنية, وتم توزيع عدد من الهدايا الوطنيه , وصور لقادة المملكة على كافة الزوار.

وألقت مسؤولة القسم النسائي باللجنة نوال بنت محمد الغامدي كلمةً بالحفل قالت فيها: لا يسعني إلا أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء ومنسوبي اللجنة، بالرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .

-حفظهما الله- وإلى الأسرة الحاكمة، والشعب السعودي الكريم المعطاء، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين (89 ) للمملكة، وإلى كافة جنودنا البواسل المرابطين على حدود المملكة والمحافظين على أمنها الداخلي.

وأضافت: في هذا اليوم المجيد الذي نتذكر فيه وحدة وطننا على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه البررة الذين واصلوا العطاء والتنمية في جميع المجالات؛ نحتفي بهذا الكيان الكبير الذي أصبح دولة عصرية تحاكي بل تتفوق على دول عصرنا المتقدمة ورائدة الدول العربية والإسلامية بما حباها الله بالحكمة والثبات في جميع المواقف.