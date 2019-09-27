كان في حالة سيئة.. إنقاذ عامل محتجز بشقة سكنية في الرياض

حمود العنزي(صدى):

نجح مكتب عمل الرياض التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في إنقاذ عامل محتجز بشقة سكنية.

وكان ورد إلى مكتب عمل الرياض بلاغا يفيد بوجود عامل في حالة صحية سيئة محتجز في إحدى الشقق.

وتفاعل المكتب مع البلاغ وتم البحث عن موقع المنشأة، وتم التنسيق مع شرطة منطقة الرياض، وبالانتقال للموقع عثر على العامل داخل الشقة.

واتضح أنه في حالة صحية سيئة؛ حيث تم نقله على الفور لأحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الصحيه اللازمة له.

وجاري التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة المتسببين في احتجاز العامل.