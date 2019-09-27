الأميرة بياتريس تُثير الجدل في خطبتها بعد تقليدها ميغان ماركل

لندن(صدى):

أثارت الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث جدلًا بصورة خطبتها، حيث اتهمها البعض بأنها تقلد ميغان ماركل والأمير هاري.

و أعلنت الأميرة بياتريس، 31 عامًا، خطبتها على الملياردير إدواردو مابيلي موززي، 34 عامًا، أمس.

ونشرت ” ديلي ميل ” البريطانية صورة الأميرة بياتريس التي ظهرت فيها وهي تضع رأسها على كتف خطيبها بالأبيض والأسود.

وتشابهت الصورة مع الصورة الرسمية التي صدرت بمناسبة خطوبة دوق ودوقة ساسكس في عام 2017.

وقال أحد الأشخاص مع وضع صورة ميغان بجانب الأميرة بياتريس: ” أنا لا أستطيع أن أفهم على الإطلاق هذه الصورة المنسوخة في العائلة ” .

وعلّق آخر: ” التقليد هو أدق أشكال الإطراء الذي يقولونه ” .