عبدالعزيز البيشي: الفوز على الشباب مهم والقادم أفضل (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد عبدالعزيز البيشي، لاعب نادي الاتحاد، أن فوز الفريق اليوم على الشباب، يأتي في مرحلة مهمة خاصة بعد خسارة الفريق خلال المباريات الماضية.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن « الجمهور وقف معه وهذا الأمر يعطي حافزًا لأي لاعب»، مؤكدًا أن القادم أفضل بكثير للاتحاد.

وفاز نادي الاتحاد، على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن هناك مباراة مؤجلة للاتحاد مع التعاون، لحساب الجولة الثانية من دوري المحترفين، إذ من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أكتوبر.