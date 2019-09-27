شاهد.. بيع فرخ شاهين بـ 77 ألف ريال في المجيرمة

نايف السالم(صدى):

اصطاد صيادون في الساحل المجيرمة بمحافظة الليث، أمس الخميس، طائر فرخ شاهين.

وأقيم حراج على الطائر الآن، والذي انتهى ببيعه مقابل 77 ألف ريال.

تجدر الإشارة إلى أن طائر شاهين، يعرف باسم الصقر الجوال عند أهل الجزيرة العربية والأردن.

وهو طائر جارح عالمي الموطن تقريبا من فصيلة الصقريات. وهو طائر كبير الحجم، إذ يبلغ في حجمه الغراب.

ويمكن العثور على هذا النوع واصطياده في أي مكان على وجه الكرة الأرضية تقريبًا،فيما عدا أقصى القطبين والجبال الشاهقة ومعظم غابات الأمطار الاستوائية.