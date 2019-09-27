الاتحاد يصحو أمام الشباب بفوز صعب

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي الاتحاد، على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح إميليانو فيشيو، أهداف اللقاء في الدقيقة 21، واضعًا الاتحاد في المقدمة، فيما عزّز رومارينيو التقدم في الدقيقة 74 بهدفًا ثانيًا للاتحاد، وقلَّص عبدالله حمدان الفارق بهدف للشباب في الدقيقة 80.

وبذلك يرفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز التاسع بـ 6 نقاط أيضًا.

يذكر أن هناك مباراة مؤجلة للاتحاد مع التعاون، لحساب الجولة الثانية من دوري المحترفين، إذ من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أكتوبر.