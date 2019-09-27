ملهى ليلي يتسبب في فشل حل قضية نيمار وبرشلونة

نواف السالم(صدى):

تغيب نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، اليوم الجمعة، عن الجلسة المنعقدة في برشلونة بشأن قضيته مع النادي الكتالوني.

وقالت تقارير صحفية إسبانية أن الطرفين فشلا في إيجاد حل ودي للنزاع القضائي فيما بينهما خاصة في ظل تغيب نيمار.

ونيمار لم يحضر الجلسة المنعقدة في برشلونة، حيث فضل الذهاب إلى ملهى ليلي برفقة اثنين من زملائه رغم وجوده في برشلونة.

ونشر اللاعب صورًا من ليلته التي قضاها مع زملائه على حسابه في إنستغجام، قبل أن يعود إلى باريس يوم الجمعة بينما استمر فريقه من المحامين في برشلونة.

وكان محامي برشلونة أبلغوا فريق المحامين الخاص بالبرازيلي نيمار أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ودي في القضية المنظورة في المحكمة، فإنه سيتم إغلاق الباب أمام عودته للنادي الكتالوني وقد وافق اللاعب على الأمر لكن دون التوصل لاتفاق.

وقالت محطة según la SER إن الطرفين اجتمعا في قاعة المحكمة في برشلونة في محاولة لتسوية النزاع بينهما والمتعلق بمكافأة ولاء غير مدفوعة بقيمة 26 مليون يورو للاعب ، ولكن دون جدوى.