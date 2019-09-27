من الصباح حتى الآن.. مظاهرة حاشدة في حب السيسي

القاهرة(صدى):

حرص جموع الشعب المصري، اليوم الجمعة، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي العائد من أمريكا بمظاهرة حاشدة ترحيبًا به.

وجاءت تلك التظاهرات ردًا على دعوات الإخوان ومحاولات قطر لتخريب مصر وبث الفتنة بمساعدة المقاول المصري الهارب محمد علي .

وأقام المؤيدون مسرحًا كبيرًا لبث الأغاني الوطنية رافعين العلم المصري، وسط عبارات التأييد، مستنكرين تحريض ” فضائيات الإخوان التي تبث من تركيا وقطر.

واستمرت التظاهرة في حب السيسي حتى الأن، حيث يواصل الفنانون التوافد لتأييد الرئيس المصري ورفض الفوضى.

وتسبب الحشد الجماهيري في إغلاق طريق النصر كاملًا أحد أهم وأكبر الطرق الرئيسية بالعاصمة بعد توافد الكثيرين عليه من العاصمة والمحافظات.

ومن بين الحضور الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان، والفنان الشعبي عبدالباسط حمودة وغيرهم.

وصعد محمد رمضان على المنصة ليوجه رسالة للإرهاب وأصحاب الفتن وعلى رأسهم قطر وتركيا مؤكدًا أن مصر ستظل صامدة رغم محاولاتهم.