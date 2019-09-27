شاهد.. الأمطار تهطل على الحرم المكي تزامنًا مع صلاة المغرب

نايف السالم(صدى):

شهد الحرم المكي، هطول أمطار متوسطة اليوم الجمعة، تزامنًا مع صلاة المغرب، إذ أظهر مقطع فيديو المشهد الرائع من الحرم.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا في وقت سابق من اليوم الجمعة، يُفيد بهطول سحب رعدية ممطرة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى العاشرة مساء اليوم الجمعة.

وشمل التنبيه كل من : « أضم – الطائف – العاصمة المقدسة – العرضيات – القنفذة – الكامل – الليث – بحرة – ميسان » .