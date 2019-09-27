بالصور.. فورد تطلق إكسبديشن 2020 بفئة King Ranch

واشنطن(صدى):

كشفت فورد رسمياً عن إكسبديشن 2020 بفئة King Ranch التي لم تكن متوفرة للجيل الحالي منذ الكشف عنه في عام 2018.

وأعلنت الشركة إنه تتميز فئة كنج رانش خارجيًا بطلاء برونزي زين به كل من الشبك والصدام الأمامي والمرايا الجانبية وعتبات الصعود الأتوماتيكية. وحصلت على جنوط مقاس 22 إنش.

أما داخليا فقد تميزت فئة كنج رانش بجلود فخمة باللون البني الداكن من Del Rio غطت جميع مقاعد السيارة توجت بحرف ‘W’. وحصلت الفئة على داخلية مليئة بالتطعيمات الجلدية على أغلب أجزاء المقصورة.