رئيس الهلال يستجيب لطلب عبدالرحمن بن مساعد: ” أهلا وسهلا “

ماجد محمد(صدى):

تفاعل رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مع طلب الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس النادي العاصمي سابقاً، بالاحتفاء بمتعب ابن الشهيد عبدالرزاق الملحم، الذي يشجع الهلال ويتمنى زيارته.

وكان غرد ” بن مساعد ” عبر تويتر قائلا: دار بيني وبين متعب نقاشاً عن الهلال خلال خروجي من حفل مدارس الرياض، وأخبرته أنني لست رئيساً الآن، لكن سأسعى مع الأحبة في إدراته لترتيب زيارة لك للنادي لتلتقي بلاعبيك المفضلين ” .

وأضاف: ” مني للأخ الكريم رئيس الهلال الأستاذ فهد بن سعد بن نافل وللأحبة في الإدارة، أحيل الموضوع للإحتفاء بابن الشهيد الغالي في النادي وتكريمه، وقد فعلوا ذلك من قبل أكثر من مرة وكذلك أندية سعودية أخرى ” .

و رد بن نافل عبر حسابه الرسمي في الطائر الأزرق، قائلاً: “أهلاً وسهلاً بسموك وابن الشهيد الغالي في ناديكم.