نظام غذائي جديد لإنقاص وزنك خلال 5 أيام

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية عن نظام غذائي صحي يعتمد على السعرات الحرارية اللازمة لفقدان الوزن خلال 5 أيام فقط

اليوم الأول

وجبة الإفطار (408 سعر حراري) : 2 بيضة مع خضروات -شريحة خبز أسمر توست ، وجبة سناكس (95 سعر حراري) : ثمرة تفاح متوسطة الحجم ، وجبة الغداء (387 سعر حراري) : ساندوتش خضروات مع الحمص -ثمرة برتقال متوسطة ، وجبة سناكس (181 سعر حراري) : 10 حبات عين جمل -قطعة شوكولاتة داكنة ، وجبة العشاء (429 سعر حراري) : -طبق صغير جمبري مع الخضروات.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار (321 سعر حراري) : كوب شوفان+ 4\3 كوب من شرائح الفراولة+ 2 ملعقة كبيرة عين جمل مقطع+ 2 ملعقة صغيرة سكر بني ، وجبة سناكس (70 سعر حراري) : 2 ثمرة يوسفي ، وجبة الغداء (419 سعر حراري) : 2 كوب خضروات مقطعة -نصف كوب خيار مقطع شرائح -8 ثمرات طماطم صغيرة مقطعة نصفين -3\1 كوب حمص مسلوق -2 ملعقة كبيرة جبن فيتا -10 ثمرات زيتون مقطع ، وجبة سناكس (147 سعر حراري) -8 حبات عين جمل -2 ثمرة مشمش ، وجبة العشاء (529 سعر حراري) ، ساندوتش تاكو+ رقائق خبز التورتيلا المحمص

اليوم الثالث

وجبة الإفطار (331 سعر حراري) : شريحة توست أسمر+ أفوكادو+ كوب شاي أخضر+ثمرة يوسفي ، وجبة سناكس (154 سعر حراري) -2 ثمرة متوسطة جزر -ربع كوب حمص ، وجبة الغداء (340 سعر حراري) -طبق صغير سلطة جبن ، وجبة سناكس (95 سعر حراري) -ثمرة متوسطة تفاح -8\1 ملعقة صغيرة قرفة ، وجبة العشاء (407 سعر حراري) -طبق صغير مكرونة اسباجتي مع الدجاج والأفوكادو ، وجبة سناكس (99 سعر حراري) -5 ثمرات فراولة+ قطعة شوكولاتة داكنة

واليوم الرابع : يكرر نظام اليوم الأول ، واليوم الخامس : يكرر نظام اليوم الثاني .