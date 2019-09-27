شركة ناشيونال المتعاقدة مع أرامكو توفر وظائف إدارية للثانوية فأعلى
أطلقت ناشيونال أويل ويل ڤاركو المتعاقدة مع شركة أرامكو في المنطقة الشرقية (الدمام) ، عدد من الوظائف الإدارية لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس .
وقالت الشركة أن الوظائف المتوفرة :
– مساعد إداري (Administrative Assistant) ، المتطلبات: بكالوريوس (إدارة، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال المساندة الإدارية.
– موظف علاقات عامة (Public Relations Officer) ، المتطلبات: الثانوية العامة أو الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين ومعرفة جيدة بإجراءات وأنظمة وزارة العمل والتأمينات والداخلية.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى) ، وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
وأشارت الشركة أنه يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1441/1/28هـ عن طريق الروابط التالية : للتقديم على وظيفة (مساعد إداري): إضغط هنا
للتقديم على وظيفة (موظف علاقات عامة): إضغط هنا
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