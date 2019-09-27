أمطار محايل تتسبب في انقطاع الكهرباء وسقوط واجهات المحلات (صور)

محمد بن طحيطح(صدى):

تسببت الأمطار الغزيرة في محايل عسير، اليوم الجمعة، في انقطاع الكهرباء وسقوط واجهات بعض المحلات والمتاجر إثر الرياح التي صحبتها.

من جانبها، باشرت فرق الدفاع المدني والمرور، المواقع المتضررة لتنظيم حركة المرور، فيما تقوم فرق طوارئ الكهرباء على إصلاح الأعطال.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا تحذر فيه من الأمطار الغزيرة، المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، وذلك حتى التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وشمل تنبيه الأرصاد كل من: « أبها – أحد رفيدة – الحرجة – المجاردة – النماص – بلقرن – بيشة – تثليث – تنومة – خميس مشيط – رجال المع – سراة عبيده – طريب – ظهران الجنوب – محايل».