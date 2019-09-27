حارس مايكل جاكسون يفجر مفاجأة حول ” أقنعته الطبية “

واشنطن(صدى):

كشف الحارس السابق لمايكل جاكسون، إنه كان يفعل العديد من الأمور فقط بهدف استفزاز الإعلام .

ومن بين تلك الأمور، أدعى الحارس مات فيدز أن مايكل كان يرتدي أقنعة طبية ويضع أشرطة لاصقة حول أنفه لإثارة الشكوك حوله.

وتابع في تصريحات لـ لصحيفة مترو البريطانية، إن جاكسون كان يعتقد أن سحره سيخبو إذا توقف عن كونه ” لغزا ” في نظر الجمهور.

وليتصدر الصفحات الأولى للصحف والمجلات، كان يضع تلك الأقنعة أو يفعل ما كان يفعله.

وأكد على أن ملك البوب يعلم جيدا كيف يتعامل مع وسائل الإعلام، ويعرف بالضبط كيف يستولي على الصفحات الأولى.

وأضاف: كان يعمل 90% من الوقت، بوضع قناع على وجهه أو شريط لاصق على يديه أو على أنفه (والذي كان المفضل بالنسبة له)، كان يقول إنه يريد أن تكون حياته أعظم لغز على الأرض.

وتابع فيدز قائلا: ” جاء هذا بنتائج عكسية عليه الآن، وهذا هو الشيء المحزن ” .