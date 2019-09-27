بالفيديو.. فنانة خليجية تفتخر بنحافتها… ومتابعين « ما حد درى عنك »

خالد الظفيري(صدى):

لفتت الفنانة الكويتية مها محمد الأنظار إليها ، عقب نشرها مقطع فيديو جديد ، تحدثت فيه عن خسارة وزنها الزائد واستعادتها الرشاقة ، ونفت في الوقت نفسه لجوءها إلى عمليات الشفط والنحت مشيرة إلى أنه لا يمكنها ذكر سبب نحافتها.

وأضافت مها محمد في الفيديو ، أنها أبهرت الجميع بشكلها الجديد وأن المتابعين يسألونها عن الطريقة التي استخدمتها من أجل التخلص من الوزن الزائد وما إذا لجأت إلى التكميم.

وأكدت أنها لم تفعل ذلك. وعلى الإثر انطلقت موجة من التعليقات الساخرة، إذ أشارت الكثير منها إلى أن أحداً لم يهتم بهذا الأمر.

ومما كتبه المتابعون: “طيري محد متحمل وجهك حتى يطلع في جسمك خليك ساكتة” و”محد دري عنك” و”كلهم يقولون كذا واحنا يعني الأغبياء” و”ماحد درى عنها بس تبغى تقول شوفوني نحفت بعد التكميم”.