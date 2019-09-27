الخثلان: سلس البول لا ينقض الوضوء.. والعُمرة أفضل من الصلاة بالحرم (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن صاحب الحدث الدائم كـ «سلس البول»، عليه أن يتوضأ ويُصلي ويكفيه هذا الوضوء.

وأضاف خلال برنامج «الجواف الكافي»، أنه لا ينتقض وضوءه من سلس البول، وإنما بناقض آخر للوضوء.

وفي سياق آخر، أوضح حكم من أتى إلى جدة بغرض العمل ورغب بالعمرة فماذا يفعل، قائلًا: « مادام قد جزم بنية العمرة عند مروره بالميقات، فلابد أن يُحرم بالميقات».

وأشار إلى أنه يمكنه الذهاب إلى جدة لقضاء ما سيقوم به، ثم العودة إلى الميقاف والإحرام ويكسب أجر عُمرة، وذلك أفضل من الذهاب والصلاة في الحرم فقط.