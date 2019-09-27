شركة الإتصالات السعودية توفر 4 وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة :

1- أخصائي تخطيط ودعم الجودة (Planning & Quality Support Specialist): حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية) ، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

2- أخصائي التطوير وتعليم الموارد البشرية (HR Learning & Development Specialist): حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) ، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.

3- مُشرف التصميم التنظيمي (Organization Design Supervisor): حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) ، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي.

4- مُحلل أول عمليات خدمة العملاء (Senior Customer Service Operations Analyst): حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الإدارية) ، و خبرة لا تقل عن سنتين في مجال خدمة العملاء.

وقالت الشركة إن التقديم متاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، من خلال الرابط التالي:

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