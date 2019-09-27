الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

ويتوقع هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير.

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك والاجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.