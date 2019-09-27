تفاصيل اعترافات « خلية الإخوان بالكويت » .. وعلاقتهم باليمن وحريق معهد الأورام

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت تفاصيل جديدة ومفاجآت في التحقيقات الخاصة بقضية الإخوان في الكويت، إذ اعترف الموقوفون حاليًا في مصر بقيادة أبو بكر الفيومي، بأنهم كانوا على اتصال بإخوان اليمن.

وكشف قائد الخلية، أنه كان يخطط للسفر إلى تركيا لمقابلة عناصر إخوانية وظيفتها هي استقبال المعلومات عن الجالية المصرية والتونسية في الكويت والجاليات العربية بشكل عام، بهدف تسهيل تجنيدهم.

وأكد مصدر أمني مصري، أن اعترافات خلية الكويت شملت أسماء عناصر إرهابية جديدة في 3 محافظات مصرية هي البحيرة، والفيوم، والدقهلية خططت لضرب مع خلية الإخوان في الكويت لضرب الاقتصاد المصري، وفقًا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وكشف المصدر، أن أحد عناصر الخلية اعترف تفصيليًا عن شبكة لتحويل الأموال من الكويت بعيداً عن شركات الصرافة والبنوك في الكويت ومصر؛ لضرب الاقتصاد المصري في فترة من فترات سبقت القرار المصري بتعويم الجنيه.

وأوضح أحد المعترفين أن عناصر من جماعة الإخوان في تركيا تواصلت معهم من أجل توظيف عناصر محددة في جمعيات خيرية، وأن أحد المصريين ويدعى «أيمن.ط» انضم إليهم ثم سافر من الكويت إلى تركيا، ثم إلى سورية للقتال بجانب التنظيمات الإرهابية.

كما تضمنت الاعترافات، علاقة الخلية بمنفذ حادث تفجير معهد الأورام، حيث اعترف أنه شارك معه في اعتصام رابعة العدوية، ثم التقيا في محافظتي الفيوم والبحيرة.