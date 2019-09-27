للنساء.. وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الإلكترونيات المتقدمة عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للنساء بمسمى (مساعد إداري) في مقرها الرئيسي بالرياض.

وقالت إن الوظائف بعقد دائم وراتب أساسي (7,000) مع مزايا أخرى من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات على النحو التالي:

الشروط:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصصات (اللغة الإنجليزية أو اللغات والترجمة) أو ما يعادلهم.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفي:

تنظيم واجبات المكتب وتنسيقها وجدولتها وتنفيذها وتقديم الدعم الإداري وإعداد المراسلات والتقارير.

المهام والمسؤوليات:

– تنظيم واجبات المكتب الإدارية وتنفيذها وتنسيقها وتحديد أولويات الواجبات والمهام وجدولتها والإشراف على عمل موظفي الدعم المكتبي.

– الاطلاع بواجبات الاستقبال والتعامل مع الاستفسارات العامة وتوفير المعلومات للموظفين والعملاء.

– تنفيذ المهام المكتبية مثل المهام الأساسية لمسك الدفاتر وتصوير المستندات وحفظ الملفات وتلقى الرسائل وتوجيهها.

– تقديم المساعدة الإدارية لموظفي المكتب والمديرين وإعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات ومتابعة الإجراءات والمواعيد النهائية.

والتقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي من هنــــــــا .