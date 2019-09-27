بالفيديو.. فتاة تحاول فضح سارة الودعاني مقابل 50 ألف ريال

الرياض(صدى):

نشرت خبيرة الجمال سارة الودعاني ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كشفت فيه تعرضها لحادثة غريبة أثناء تمضيتها سهرة برفقة بعض صديقاتها للاحتفال بمناسبة وصول عدد متابعيها إلى المليون.

وأضافت أن إحدى الفتيات اقتربت من صديقة لها وتدعى حنان طلبت منها أن تقوم بتصويرها من دون حجاب، معربة عن رغبتها في فضحها مقابل مبلغا يصل إلى 50 ألف ريال.

وعرضت سارة رسالة وجهتها الفتاة إلى صديقتها حيث تطلب منها أن ترسل الصورة في مدة لا تزيد عن ساعة واحدة.

وأعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم هذا التصرف، إلا أن بعضهم انتقدوا حجابها واعتبروا أنها لا ترتديه بالطريقة الصحيحة فيما شكك آخرون في روايتها.