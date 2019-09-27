« فلكية جدة » تُصدر توضيحًا بشان تحري هلال شهر صفر

نايف السالم(صدى):

تشير الحسابات الفلكية، إلى أن اقتران القمر المركزي سيحدث مساء يوم السبت، عند الساعة 9:26 مساءًا بعد ساعات من غروب الشمس والقمر من أفق مكة المكرمة.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن «الاقتران أحد منازل (أطوار) القمر ويعني إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في قبة السماء أي على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها».

وأضاف: « في مساء غدًا الأحد ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 6:11 مساءًا، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (10) درجة واضاءته (1.2 %) ما يعني بأن رؤيته ممكنه بالعين المجردة».

وتابع: « وعليه فإن غرة شهر صفر ستكون يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر2019 حسب تقويم أم القرى » .