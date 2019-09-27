أبرزها الإهمال .. أسباب هامة وراء نفور الزوجة من الزوج

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في العلاقات الزوجية ، يبدأ نفور الزوجة من الزوج بعد أن تنفذ كل محاولتها في إصلاحه ولفت نظره لكثير من الأمور وبعد إصابتها بيأس شديد في حصولها على ما تحتاج إليه، ولذلك يحدث إنفصال نفسي من جانبها عن الزوج وأمور أخرى عديدة من السهل ملاحظتها على الزوجة التي تنفر من زوجها

وتابع المختصون ، لنفور الزوجة من الزوج أسباب عديدة ، فإهمال الزوج لزوجته من الأمور القاسية التي يستهين بها الأزواج ولا يلقون لها بالا، فمعاناة المرأة من إهمال زوجها لها تعجل بشعورها بالنفور منه لأنه يتعمد قتل أنوثتها بإهماله لها وهو أمر ثقيل جدا على نفس المرأة للغاية

وأضافوا ، مع تعمد الزوج جرح مشاعر زوجته يبدأ نفورها منه لأنه لا يأبه لمشاعرها ولا يحافظ عليها ولا يراعي أبدا تداعيات ذلك عليها وعلى حالتها النفسية، ويكرر جرح مشاعرها بسهولة وأمام الآخرين

كما تنفر الزوجة من الزوج بسب تحول مشاعرها عنه بل ولكرهه في كثير من الأحوال الذي يعد هو المسؤول الأول عنه بسبب تصرفاته السيئة التي يعتمدها في علاقته به كشريكين معا في الحياة الزوجية ، ومع مرور الوقت وتكرار إهانة الزوج للزوجة وتعمد إهانتها تبدأ مشاعر النفور من الزوج في الغلغل إلى نفس الزوجة لتبعده عنها نفسيا وروحيا لأنها قد إستكفت بما لاقته من قربها منه ولم تجني إلا جرح كرامتها ومحاولات كثيرة لكسرها

وتنفر الزوجة من زوجها بسبب عدم إهتمامه بمظهره وبسبب عدم تجمله لها كما تفعل هي ولعدم إهتمامه بفعل ذلك من أجلها .