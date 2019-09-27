بعد أزمة الفوتوشوب.. أحلام تجعل بشرتها سمراء وتثير الجدل

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام جدلُا جديدا بإطلالة جديدة لها ظهرت من خلالها ببشرة سمراء.

ونشرت أحلام صورتها عبر انستجرام وعلقت: أسمر يا اسمراني مين أساك عليه. لو ترضى بهواني برضه انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. ويطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر؟.

وتابعت: أحب السمر وأهواهم وتحية مني للسمر كلهم من كثر ما أحب السمراوات قلت لمحمد فيفيد ابي صور وأنا سمراء.

وكانت الفترة الماضية شهدت تعليقات حادة ومنتقدة لأحلام لاعتمادها على الفوتوشوب في صورها لتبدو أكثر نحافة؛ حيث طالبها الجمهور بألا تفعل ذلك وتكون أكثر طبيعية.