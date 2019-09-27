شاهد.. الظهور الأول لهنا الزاهد بعد مرضها

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد صورة جديدة لها عقب تماثلها للشفاء لتطمئن الجمهور على صحتها.

وعلقت ” الزاهد ” على الصورة التي نشرتها عبر ” انستجرام ” قائلة : ” شكرًا لكل واحد، بجد أنا شفت كمية حب منكم ودعاء مشوفتهاش في حياتي، أنا بخير الحمد الله ” .

وستخضع هنا إلى جراحة خلال السّاعات المقبلة في المعدة، مشيرة إلى أنّ الفحوصات الطبية التي أجرتها بينّت وجود حصوات في المرارة بالمعدة.

وكانت رئيسة اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانة نهال عنبر، قالت إنّ الفنانة هنا الزاهد عادت إلى القاهرة، أمس الخميس، برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، قادميْن من سنغافورة، موضحًة أنّها دخلت أحد المستشفيات في منطقة المهندسين.