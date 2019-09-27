حقيقة حريق مترو الرياض

علي القحطاني(صدى):

انتشر، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لحريق كبير قيل إنه في مترو قطار الرياض.

وكشف نشطاء على وسم « حريق مترو الرياض » ، أن الحادثة تعود إلى عام 2018، وليست اليوم.

كما أرفقوا تغريداتهم بروابط توضح تفاصيل الحريق، مستنكرين إعادة انتشار الفيديو وتفاعل المواطنون مع الوسم.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي حدوث حريق في مترو الرياض.

وأكد أن المقطع المتداول هو لحادث حريق قديم وقع عام ١٤٣٩ لمبنى تحت الإنشاء.