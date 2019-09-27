حساب المواطن يوضح شروط تسجيل الفرد كمستفيد مستقل بعيدا عن العائل الرئيسي

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن متطلبات وشروط تسجيل الفرد كمستفيد مستقل، بعيدًا عن العائل الرئيسي.

حيث وجه مواطن ” عشريني ” يقيم بمفرده داخل استراحة في نفس المدينة التي تقيم فيها أسرته، استفسارًا عن إمكانية التسجيل كفرد مستقل.

وأجاب ” حساب المواطن ” قائلآ: ” بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية ” .

وتشمل هذه المستندات ” صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك ” ، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

أما عن عقد الإيجار الذي يجب إرفاقه، أضاف ” حساب المواطن ” : ” في حال تم إرفاق عقد الإيجار، لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان ” .