  • الجمعة 27

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حساب المواطن يوضح شروط تسجيل الفرد كمستفيد مستقل بعيدا عن العائل الرئيسي

حساب المواطن يوضح شروط تسجيل الفرد كمستفيد مستقل بعيدا عن العائل الرئيسي

حساب المواطن يوضح شروط تسجيل الفرد كمستفيد مستقل بعيدا عن العائل الرئيسي
عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن متطلبات وشروط تسجيل الفرد كمستفيد مستقل، بعيدًا عن العائل الرئيسي.

حيث وجه مواطن ” عشريني ” يقيم بمفرده داخل استراحة في نفس المدينة التي تقيم فيها أسرته، استفسارًا عن إمكانية التسجيل كفرد مستقل.

وأجاب ” حساب المواطن ” قائلآ: ” بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية ” .

وتشمل هذه المستندات ” صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك ” ، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

أما عن عقد الإيجار الذي يجب إرفاقه، أضاف ” حساب المواطن ” : ” في حال تم إرفاق عقد الإيجار، لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان ” .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *