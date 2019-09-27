فريتس كيلر يفوز برئاسة اتحاد الكرة الألماني بالإجماع

ماجد محمد(صدى):

فاز رئيس نادي فرايبورغ السابق فريتس كيلر، في انتخابات رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم بالإجماع.

وقال كيلر أمام الجمعية العمومية: «أنا سعيد بنتيجة التصويت الواضحة وبثقة الأعضاء»، مضيفًا: «كل من صوت لي صوت من أجل التغيير ومن المهم أن أقود الاتحاد الألماني نحو مستقبل ناجح على أسس جديدة وقوية ونزيهة».

يذكر أن كيلر، كان رئيس نادي فرايبورغ منذ 2010، المرشح الوحيد‭‭ ‬‬للجنة تشكلت لاختيار رئيس جديد للاتحاد الذي يضم سبعة ملايين عضو.

وتمكن كيلر من الحصول على 257 صوتًا من مندوبي الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية، وسيخلف رينهارد غريندل الذي استقال في أبريل الماضي.