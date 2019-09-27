ملكة الجمال الروسية تكشف تفاصيل مثيرة حول طلاقها من ملك ماليزيا
روت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، البالغة من العمر 27 عامًا، تفاصيل مثيرة حول طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.
وأوضحت أن السلطان محمد الخامس طلّقها عبر الإنترنت، مشيرة: ” لم تر أو تتحدث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها في ديسمبر/كانون الثاني الماضي ” .
وأبانت أن ” ابنهم ليون يُشبه أباه تمامًا، وأنها على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي ” ، وسط ادعاءات والده بعدم نسبه إليه.
وكانت أوكسانا استنجدت بزوجها السابق، المعروف أيضًا باسم فارس، أن يكون والدًا لابنها ليون، قائلة: ” فارس، استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك “ .
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