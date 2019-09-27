«جريمة شرف».. مقتل نجمة مواقع تواصل اجتماعي شهيرة على يد شقيقها
قامت محكمة باكستانية اليوم الجمعة، بإدانة شقيق نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ” قنديل بلوش ” بجريمة قتلها وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.
وتفصيلآ، خُنقت ” بلوش ” حتى الموت على يد شقيقها؛ دفاعًا عن الشرف، حيث كانت تنشر صورًا ذاتية لها وتسجيلات اعتبرها الجاني استفزازية.
وتم القبض على القاتل ” شقيقها ” ، وأفاد أنه غير نادم على ما فعله وإنه قتل شقيقته؛ لأن سلوكها أصبح غير مقبول.
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 13 دقيقة
تعتبر الاردن اكثر الدول العربية في جرائم الشرف حيث وصلت حالات القتل في سنه وحده الي 140 حالة قتل وذلك نتيجه لاسقاط حق الاهل في الولاة