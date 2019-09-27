  • الجمعة 27

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. «جريمة شرف».. مقتل نجمة مواقع تواصل اجتماعي شهيرة على يد شقيقها

«جريمة شرف».. مقتل نجمة مواقع تواصل اجتماعي شهيرة على يد شقيقها

«جريمة شرف».. مقتل نجمة مواقع تواصل اجتماعي شهيرة على يد شقيقها
إسلام آباد(صدى):

قامت محكمة باكستانية اليوم الجمعة، بإدانة شقيق نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ” قنديل بلوش ” بجريمة قتلها وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وتفصيلآ، خُنقت ” بلوش ” حتى الموت على يد شقيقها؛ دفاعًا عن الشرف، حيث كانت تنشر صورًا ذاتية لها وتسجيلات اعتبرها الجاني استفزازية.

وتم القبض على القاتل ” شقيقها ” ، وأفاد أنه غير نادم على ما فعله وإنه قتل شقيقته؛ لأن سلوكها أصبح غير مقبول.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 13 دقيقة

تعتبر الاردن اكثر الدول العربية في جرائم الشرف حيث وصلت حالات القتل في سنه وحده الي 140 حالة قتل وذلك نتيجه لاسقاط حق الاهل في الولاة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *