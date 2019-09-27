فيديو يفضح هدف التعاون أمام الهلال.. «جاء من رمية تماس احتسبت للأخير»

نواف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو عن فضيحة مدوية بشأن هدف التعاون ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف للتعاون .

وأكد المقطع أن هدف التعاون والذي أحرزه سيدريك أميسي جاء من رمية تماس احتسبت للهلال .

وجاء الهدف أثناء انشغال لاعبي الهلال بعدم احتساب جزائية عمر خربين مما شتتهم وأفقدهم التركيز ، فيما كان حكم الساحة الروماني أوفيديو ألين مشغول بتغطيته فضيحته مع حكام الفار .

وتؤكد اللقطة عن خطأ الحكم الذي يبدو أنه كان في سبات عميق عندما حكم بإلغاء هدف كنو الصحيح والذي كان برأسية بعيدة عن أي تشكيك .

ويؤكد جميع المحللين الرياضيين ان الحالات التي شهدتها المباراة من احتساب ضربات جزاء غير صحيحة وإلغاء هدف كنو الصحيح وغيرها تؤكد فشل هذا الطاقم التحكيمي وأنه إن حضر مجدداً فهذا يعني أن الأمر لا يخلو من إنَ وأخواتها .