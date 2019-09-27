قنصلية المملكة في قوانجو توضح سبب إغلاق أبوابها  مع بداية أكتوبر 

بكين(صدى):

قالت قنصلية المملكة في قوانجو بالصين الشعبية، إنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019م حتى يوم 7 أكتوبر 2019م.

ولفتت القنصلية عبر حسابها في موقع “تويتر”، إلي أن الإغلاق سيتم بمناسبة احتفالات جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني، ومرور 70 عاماً على تأسيسها، حيث تعتبر هذه المناسبة من الإجازات الرسمية في الصين، على أن تستأنف القنصلية أعمالها يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2018م.

وطالبت القنصلية المواطنين بعدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على الهاتف 8618998378131 + المفتوح على مدار الـ 24 ساعة.