زيدان: مباراة أتليتكو صعبة وعودة الثلاثي المصاب

ماجد محمد(صدى):

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بصعوبة مواجهة ريال مدريد وأتليتكو مدريد التي ستقام غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم :” نحن نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، سيتعين علينا بذل الكثير من الأشياء وليس فقط الحدّه”.

ورفض زيدان، أن تكون مباراة الغد رد على مواجهة الولايات المتحدة والتي خسر فيها ريال مدريد بسباعية قائلًا:” ردة فعل بعد نتيجة 7-3 في الولايات المتحدة الامريكية ؟ بالطبع لا، ردة فعل لمباراة ودية، بالتأكيد لا”.

كما أكد المدرب الفرنسي على جهازية الثلاثي المصاب لوكا مودريتش وإيسكو ومارسيلو، قائلًا:”الثلاثي في أفضل حال وغدًأ سترون من سيشارك في التشكيل”.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 14 نقطة، بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 13 بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ريال سوسيداد.