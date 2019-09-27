أول ظهور لـ « ميني كنتريمان » بتحديثات منتصف العمر أثناء اختباراتها

لندن(صدى):

أظهرت صور تجسسية لنماذج أولية بواجهة وخلفية مموهة للطراز الجديد ميني كنتريمان بتحديثات منتصف العمر ، حيث يتوقع الخبراء إجراء تعديلات خفيفة على الشبك الأمامي والمصدات والمصابيح كجزء من تحديثات بسيطة.

كما يتم تقديم المصابيح الأمامية القابلة للتكيف بإضاءة LED جنباً إلى جنب مع مصابيح خلفية LED بشكل قياسي، بالإضافة إلى إتاحة خيارات تخصيص جديدة ومجموعة جديدة من تصميمات الجنوط، لذا فإن غالبية التغييرات من المحتمل أن تكون جمالية.

يذكر أن ميني حدثت جميع طرازاتها الأخرى بمزايا قياسية جديدة، لذلك ينبغي أن يكون هذا هو الحال مع كنتريمان، حيث تتميز كلوبمان التي تم تحديثها مؤخراً أيضاً بخيار تعليق رياضي جديد مع ارتفاع أقل بمقدار 10 ملم.

كما سيتم تقديم إصدار كوبر D بمحرك ديزل بقوة 150 حصان، على الرغم من أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت ميني ستحتاج إلى استخدام تقنية هجينة لتقليل أرقام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسياراتها في الوقت المناسب لتتناسب مع قوانين الانبعاثات لعام 2021، ونتوقع الحصول على المزيد من التفاصيل حول منافس أودي Q2 في بداية العام المقبل.