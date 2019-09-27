وصفة مكعبات «القهوة وجل الأولوي فيرا» لعلاج السيلوليت

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعد ” السيلوليت ” أحد العلامات المزعجة التي تُعاني منها النساء وتظهر على البشرة، لذا سنستعرض أحد الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من ” السيلوليت ” .

* وصفة ” القهوة وجل الألوي فيرا ”

وتحتوي هذه الوصفة علي ” 3 ملاعق طعام من بودرة القهوة، ملعقتي طعام من جل الألوي فيرا وكوب من الماء ” .

* الطريقة

– تمزج المكونات جيدًا حتى الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات، ويوزع المزيج على مربعات قالب ثلج ويوضع في الفريزر.

– ويمكن استخدام المكعبات لتدليك مناطق ظهور السيلوليت مرة يوميًا عند الاستيقاظ وفي المساء قبل النوم.