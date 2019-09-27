لاعب شهير في ورطة كبيرة بسبب اتهامه بسرقة ساعة زميله

نواف السالم(صدى):

ينوي نادي نيس الفرنسي اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أحد لاعبيه الشبان جراء الشكوك التي دارت حوله بخصوص سرقة ساعة يد ثمينة تخص زميله المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج.

واستجوبت إدارة نيس اللاعب الشاب لامين ديابي فاديجا، قبل إصدار أي عقوبات بشأنه والتي قد تصل إلى الاستغناء عنه.

وكان كاسبر دولبرج المنضم لصفوف نيس صيف العام الجاري قادما من أياكس أمستردام في صفقة بلغت 20 مليون يورو، تقدم بشكوى لقسم الشرطة بشأن سرقة ساعة اليد الخاصة به في غرفة خلع الملابس التابعة للنادي الفرنسي، والتي تقدر قيمتها بـ70 ألف يورو.