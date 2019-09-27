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    سبتمبر

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  3. لحظة انهيار مبنى سكني بعد هطول الأمطار

لحظة انهيار مبنى سكني بعد هطول الأمطار




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