بشرى تكشف حقيقة أعتزالها التمثيل

القاهرة(صدى):

أوضحت الفنانة المصرية بشرى ، في تصريحات إعلامية ، إنها لم تعتزل التمثيل بالمعنى الذي تحمله كلمة ”اعتزال“، لكنها قررت التوقف عن أي مشاركات فنية متوسطة المستوى؛ لأن ذلك يستغرق وقتًا ومجهودًا لن يضيف لها

وقالت بشرى ، أنها لم تقدم أعمالًا فنية، منذ توليها مسؤولية العمل في مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت أولى دوراته عام 2017 ، خاصة أنها اتفقت مع إدارة المهرجان على أن تكون متفرغة للحدث على مدار العام.

وأشارت إلى أنها وضعت لنفسها شرطًا مقابل المشاركة الفنية، وهو أن يكون المشروع ضخمًا، وأنها في هذه الحالة ستتخذ إجراءاتها لتقسيم الوقت بين العمل في مهرجان الجونة، وبين ما يتطلبه وقت التصوير.

وأوضحت أنها في حال عدم تقديم مشروع ضخم لها ستتجه للمشاركة في أعمال عالمية، مؤكدة أنها تلقت العديد من العروض خلال الفترة الماضية، لكنها كانت ترفضها بسبب ضيق الوقت، ولكن في حال تكرار العروض بعد انتهاء المهرجان ستوافق عليها.