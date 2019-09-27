بالفيديو.. مدير جامعة الإمام: وضعنا خطة استراتيجية للقضاء على الفكر المتطرف

علي القحطاني(صدى):

قال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور أحمد بن سالم العامري ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” بالمختصر ” ، الجامعة هناك من يتهمها بأنها مخترقة بالتيارات ذات الفكر المتطرف وذلك لأنها جامعة قديمة وكان بها عدد من المتطرفين ، ولكن الآن هذا ليس صحيح ، الجامعة ليست مخترقة ولن تكون فنحن مٌدركين لهذا الموضوع بالذات ، وفريق العمل مٌدركين لهذا العمل ولن نتوانى إطلاقاً في التعامل مع اي فكر متطرف أو حزبي .

واضاف العامري ، فيما يتعلق بقضية الأمن هي قضية تضعها الجامعة نصب عين الاعتبار ليس فقط خلال قيادتي للجامعة ولكن أيضاً ممن تولوا المنصب من قبلي ، فهذه قضية مهمة جدا وينبغي أن يٌعطى لها جل الاهتمام ، لهذا شرعنا في وضع خطة استيراتيجية للأمن الفكري بالجامعة سيكون بها مجموعة من المبادرات والبرامج ولها حد زمني معين ، وهذه ستطول عملية أختيار من يدخل لهذه الجامعة من الطلاب وخاصة مرحلة الدراسات العليا ، وأيضا أعضاء هيئة الندريس .

وتابع إذا أردنا حقيقة القضاء على أصحاب الفكر المتطرف لابد أن يٌحارب بشتى الوسائل ، فمن يحمل هذا الفكر ليس له مكان بالجامعة ، ولن يٌولى أي منصب قيادي ، فالجامعة ستكون صارمة في هذا الخصوص وأي شخص سيكون حوله شكوك بحمله الفكر المتطرف سيكون محل التحقيق والمسائلة حتى نتعرف على هذه العناصر .