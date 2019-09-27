غدير السبتي: أعاني من عقدة بسبب قصر قامتي

خالد الظفيري(صدى):

صرحت الفنانة الكويتية غدير السبتي، بأنها تُعاني من ” عقدة ” بسبب قصر قامتها.

وعن ذلك، قالت ” غدير ” بمقطع فيديو: ” أنا قصيرة.. عقدتي إني ما أقدر ألبس Flat ” .

حيث أشارت إلى أنها لا تثق بطولها وأنها لم تتمكن من التخلص من هذه العقدة، مبينة أنها اعتادت انتعال الكعب العالي لهذا السبب.

وأحدثت بهذا التصريح ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات على “انستجرام”، حيث حقق الفيديو على أحدها أكثر من 44 ألف مشاهدة.

وكان الكثير من المتابعين يسألون ” غدير ” خلال البث المباشر عن سبب عدم اختيارها مثل هذه الأحذية وانتعالها دائمًا، تلك ذات الكعب العالي حتى عند اعتمادها الإطلالات الرياضية.