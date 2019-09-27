العفو الدولية : الدوحة لم تفي بوعودها والعمال يدفعون الثمن

نايف السالم(صدى):

أكدت منظمة العفو الدولية ، في تقرير لها ، أن مزاعم دولة قطر حول تحسين أحوال العمال وتطوير بيئة العمل، غير صحيحة ، مٌشيره إلى أن العمال لا يزالون يدفعون الثمن ويعانون من انتهاك حقوقهم وحرياتهم.

وقال مسؤول من منظمة العفو الدولية في مقابلة إعلامية إن قطر، التي ستستضيف كأس العام لكرة القدم عام 2022، قامت بتحسين طفيف لأوضاع بالنسبة لحقوق مليوني عامل أجنبي يعملون فيها، لكن تلك الإصلاحات لا ترقى إلى الوعود التي قطعتها الدوحة على نفسها.

وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي، وثقت المنظمة حالات نحو ألفي عامل لم يستعيدوا أجوراً لم يتقاضوها رغم وجود لجنة لفض المنازعات وتشكيل صندوق لدفع أجورهم. وأُجبر كثيرون على العودة لبلادهم دون الحصول على تلك الأجور.