آيفون 4 يظهر من جديد بتصميم مختلف وجذاب 

عادل الحربي(صدى):

قال متابعون لمنتجات أبل إن آيفون العام المقبل سيكون له تصميم مختلف تماماً عن الطرز الحالية، أي سيكون له إطار معدني مع “ تصميم مشابه ” لجهاز آيفون 4.

وظهرت تكهنات عن جهاز آيفون 2020 بأنه سيكون أكثر شبها بالجيل الحالي من أجهزة آيباد برو، التي تحتوي أيضا على إطار معدني مسطح.

وبالرغم من أن شاشته مقاس 3.5 بوصة ذات الحواف الضخمة تبدو قديمة وعفا عليها الزمن الآن، إلا إن “ آيفون 4 ” كان أعجوبة التصميم في يومه وشكل انحرافاً جذرياً عن سابقه “ آيفون 3 جي أس ” (3GS) الذي كان له خلفيه بلاستيكية ذات حواف شبه دائرية.