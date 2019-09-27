رئيس دولة من أصول عربية يوقف خطابه بالأمم المتحدة ليلتقط «سيلفي»

واشنطن(صدى):

قام رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، بالتقاط صورة ” سيلفي “ قبل خطابه الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وظهر الرئيس السلفادوري وهو يعتلي المنصة ثم طلب ” لحظة لالتقاط صورة سيلفي، قائلآ: ” سيهتم عدد أكبر من الأشخاص بمشاهدة هذه الصورة بدلًا من سماع الخطاب ” .

وأضاف: “ قد يكون لبعض الصور على إنستجرام تأثير أكبر من أي خطاب ملقى في هذه الجمعية العامة ” .

وكان ” بوكيلة “ وهو من أصول عربية فلسطينية قد وصل إلى السلطة في خلال 3 أشهر، حيث اعتمد بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية والخطابات التي أظهر من خلالها استعدادًا للانفصال عن الماضي.

وأقسم نجيب أبو كيلة اليمين الدستورية في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى، متعهدًا بإخراج البلاد من الفقر المدقع.