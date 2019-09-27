برعاية وحضور الأميرة سميرة الفيصل صحافيو الوطن يقيمون احتفالاً بيوم الوطن

محمد السعران - بدر الحارثي تصوير: بندر العصيمي(صدى):

أقام صحافيو الوطن وضمن برامجهم المجتمعية فعالية وطنية وذلك يوم أمس الخميس 27 محرم 144هـ، برعاية صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل سعود، وبحضور عدد من الإعلاميين والناشطين المجتمعيين والمشاهير؛ حيث امتلئت حديقة الزهور بمدينة الرياض بالحضور الذين استمتعوا بما قُدم من فعاليات وبرامج نالت استحسان الجميع.

وفور وصول الأميرة سميرة الفيصل أخذت جولة على الأركان واستمعت سمو الاميرة على كل ما تقدمه تلك الأركان والتي اشتملت على اركان جمعية اسر التوحد وجمعية خيرات ومركز قوة الحركة و جمعية كيان للأيتام ومؤسسة الملوان الوقفية التى أبرزت للحضور الكريم كافة اعمال تلك الجمعيات خدمة لمنتسبيها وأبدى الحضور تفاعلهم مع معروضاتهم ومنتجاتهم مشددين على الدور الفاعل لهذه الجمعيات في خدمة المجتمع .

ثم بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن أ. سعيد بن هليّل العجل والذي أكد أن هذه الفعالية تأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي يقيمها صحافيو الوطن، إيماناً بأهمية مشاركة المجتمع وإدخال السرور عليهم، لا سيما في المناسبات الوطنية.

وعبر العجل عن مشاركتهم في اليوم الوطني 89 قائلاً: إذا لم نشارك المجتمع فرحة الوطن فمتى نشارك! الوطن أعطانا الكثير والكثير وكل من يسكن هذا الوطن يستحق منا أن نرسم الابتسامة والفرحة على محياه، رجلاً كان أم امرأة، طفلاً أو شاباً، سعودياً أو مقيماً، فكل من على هذا الوطن يستحق أن يفرح في اليوم الوطني السعودي.

وعما قدمه صحافيو الوطن في هذا الاحتفال الوطني أكد صعب الرشيدي نائب رئيس صحافيو الوطن بقوله: “مهما قدمنا يضل قليلاً تجاه أبناء وبنات السعودية، ومن يقيم على أرض مملكتنا الغالية، فهم يستحقون أكثر وكما أننا في صحافيو الوطن نقيم الندوات والمنتديات الوطنية والتي تهم المواطن، كذلك نقدم الأنشطة المجتمعية كجزء من مسؤوليتنا تجاه العمل المجتمعي والذي ينص عليها ديننا الإسلامي وتنص عليه رؤية المملكة 2030، فجميع أعضاء وعضوات صحافيو الوطن على قدر المسؤولية بإذن الله للقيام بدورنا الإعلامي الوطني داخليا، وكذلك دورنا الإعلامي الخارجي دفاعاً عن الوطن من خلال منصاتنا على وسائل التواصل أو من خلال مشاركة أعضاء صحافيو الوطن في البرامج التلفزيونية في جميع المحطات العربية، فنحن نعمل كمنظومة متكاملة من الزملاء والزميلات لدينا خططنا وبمشيئة الله ننفذها كما هو مخطط لها.

وبين مشرف الفعالية أ. ثامر الرجيب أن هذه الفعالية بدأ التحضير لها منذ وقت مبكر؛ من ورش العمل والاجتماعات وتوزيع اللجان والفرق للعمل، حتى حققنا بفضل الله ما نصبوا إليه، وأقيم هذا العرس الوطني على أكمل وجه وكما شاهد الجميع كيف كان التفاعل والعدد الكبير الذي حضر اليوم مما انعكس علينا بالرضى التام ولله الحمد.

وعن فعالية صحافيو الوطن في يوم الوطن قال “الرجيب”: قدمنا الليلة العديد من الفعاليات منها العرضة السعودية وفلماً مختصراً من إنتاج صحافيو الوطن، ومشاركة الأطفال، والقصائد والشيلات الوطنية وتم السحب على جوائز أجهزة جوال وأجهزة لوحية وشاليهات وليالي مجانية أفخم الفنادق، وكذلك استمتع الحضور بالأركان التعريفية لبعض الجمعيات المشاركة معنا، كما قدمنا هدايا للأطفال بمشاركة شخصيات كرتونية محببة لديهم، ولن تكون هذه الفعالية الأخيرة بل سنقدم الكثير بإذن الله في قادم الأيام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن سعيد العجل أن ما نشاهده من فعاليات وبرامج قُدمت، ما كانت لتكون لولا الدعم اللا محدود من الرئيس الفخري لصحافيو الوطن الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا والذي قدم لنا دعماً سخياً ولا زال داعماً لنا وفي كل لقاء معه يقول “مادام العمل لأجل الوطن فاعملوا كل ما يتوجب عليكم كإعلاميين وفي المسؤولية المجتمعية ومستعد لبذل الغالي والنفيس لأجل الوطن، نسأل الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وهذا الشعب الوفي.

جدير بالذكر أن صحافيو الوطن أقاموا العديد من المناشط المجتمعية والندوات الإعلامية منها ندوة عامان على ولاية محمد بن سلمان وكانت احتفاءًا بمرور عامين على ولاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وآخرها كانت ندوة “وزارة الإسكان وحلم السكن” والعديد من البرامج التي نفذت كبرنامج “لنصنع وعيًا” والذي يهدف لتوعية المجتمع المجالات التربوية والاقتصادية المنزلية والتطوعية.