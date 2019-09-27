نيمار يصل برشلونة لمتابعتة قضيته ضد النادي

ماجد محمد(صدى):

قدم اللاعب البرازيلي، نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار جونيور إلى عاصمة إقليم كتالونيا، حيث تجري القضية المرفوعة ضده اليوم الجمعة في برشلونة.

ويمثل نيمار أمام المحكمة في ” مدينة العدل ” في برشلونة في الساعة 9:45 صباحا الجمعة،

ومن غير المتوقع أن يتوصل نيمار إلى اتفاق مع برشلونة بشأن القيمة المتبقية من مكافأة مالية لم يدفعها له النادي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، في صيف العام 2017، قبل بدء القضية.

ويسعى فريق برشلونة لاسترداد المبلغ الذي دفعه للاعب والمقدر بحوالي 14 مليون يورو، من قيمة المكافأة الإجمالية البالغة قيمتها 40 مليون يورو، والتي جاءت كشكل من أشكال الولاء للنادي، الذي كان يقول إنه كان مستحقا للاعب في حال استمر مع الفريق الإسباني حتى العام 2022، كما أن نيمار يريد بقية قيمة المكافأة (26 مليون يورو)، التي أوضح أنه من المفترض أن يحصل عليها.